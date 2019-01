Il Governo retico ha stanziato un credito di 615'000 franchi al Comune di Haldenstein per la conservazione delle rovine dell'omonima fortezza, "una delle più notevoli" del Canton Grigioni.

"La posizione esposta della fortezza rende i suoi resti ben visibili, assumendo quindi anche una certa rilevanza turistica", si legge in una nota odierna della Cancelleria dello Stato.

Da diversi anni il Comune di Haldenstein, situato a nord di Coira sulla riva sinistra del Reno, cerca di conservare il sito. Da indagini approfondite, svolte tra l'altro con il sostegno del Servizio archeologico cantonale, è emerso che alcune parti delle fortificazioni sono esposte a un forte pericolo di crollo.

L'ampio progetto prevede la messa in sicurezza e quindi la conservazione della fortezza per un costo complessivo di 1,75 milioni di franchi. In aggiunta al contributo cantonale, il Comune ha presentato una richiesta alla Confederazione per un cofinanziamento del 25%. Se l'assemblea comunale approverà il credito, l'importo restante sarà assunto dal Comune.

