A causa delle strade innevate in varie parti del cantone dei Grigioni si sono verificati oggi incidenti stradali. In particolare, in due circostanze, a La Punt-Chamues-ch e a Parpan, due persone sono rimaste lievemente ferite.

Già prima delle 14, riferisce una nota odierna della polizia, gli incidenti verificatisi nel territorio cantonale erano già cinque, tutti in località nelle quali le strade sono attualmente innevate a causa della ultime precipitazioni.

