Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 18.02 13 settembre 2018 - 18:02

Chiude all'improvviso l'hotel Cube di Savognin, imponente e caratteristica struttura ai piedi delle piste della nota località grigionese: lo annuncia la società anonima Tourismus Savognin Bivio Albula (TSBA), l'ente turistico della regione.

I motivi della chiusura non sono chiari, aggiunge TSBA. L'albergo cesserà l'attività il 17 settembre, lunedì prossimo. In collaborazione con la gerenza, l'ente turistico si sta impegnando per trovare alternative per i clienti che avevano già prenotato. "Ci rammarichiamo molto per la chiusura e speriamo che la decisione dell'azionista principale Rudolf Tucek non sia definitiva", afferma Daniel Fischer, presidente del consiglio di amministrazione di TSBA, citato in un comunicato.

Nonostante i colloqui avuti con il direttore della struttura le motivazioni alla base della decisione di interrompere l'esperienza, che durava da tredici anni, non sono chiare. La TSBA non esita comunque a parlare di un "colpo duro" per la regione turistica. L'albergo Cube, in collaborazione con Cube Active - che si occupa di noleggiare biciclette e altre attrezzature - era garante e di una buona occupazione.

Neuer Inhalt Horizontal Line