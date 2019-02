Il parlamento grigionese si confronta con l'urgenza di misure a favore della protezione del clima: i due terzi del Gran Consiglio (80 su 120 parlamentari) hanno sottoscritto un incarico presentato durante la sessione terminata oggi a Coira.

Il testo chiede al Governo un piano urgente con misure concrete ed efficaci. Gli effetti del riscaldamento globale sono tra le maggiori minacce all'umanità, si legge nel testo dell'incarico (mozione) presentato dal granconsigliere Philipp Wilhelm (PS), e nonostante tre anni fa il Cantone abbia approvato una strategia climatica, definendo azioni concrete, ciò non basta per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici concordati a livello internazionale.

Essendo i Grigioni, quale cantone di montagna, particolarmente coinvolti e sensibili riguardo ai cambiamenti climatici e l'innalzamento delle temperature, hanno le carte in regola per svolgere un ruolo pioneristico in materia di protezione del clima, prosegue il testo. Gli sforzi fatti finora sono apprezzabili ma non sufficienti per raggiungere gli obiettivi climatici posti negli accordi di Parigi e Katowice (Polonia). È pertanto urgente una rapida intensificazione delle misure di protezione del clima.

Neuer Inhalt Horizontal Line