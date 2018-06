Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

12 giugno 2018 - 17:07

Gli impianti di risalita dell'Alta Engadina la prossima stagione invernale introdurranno un nuovo sistema di prezzi "dinamico": il costo della giornaliera nella zona attorno a St. Moritz dipenderà sia dal momento dell'acquisto che dal numero di sciatori annunciatisi.

In concreto, chi acquista una giornaliera almeno quindici giorni prima del giorno di utilizzo riceve uno sconto del 30% sul prezzo. Quest'ultimo dipende poi dal numero di ospiti che già hanno fatto il biglietto, ma anche dall'affluenza prevista in base alle precedenti esperienze.

Nei giorni di minor affluenza sarà possibile sciare tutto il giorno per 45 franchi se si è ordinato il biglietto con sufficiente anticipo, ha affermato Markus Moser, responsabile di Corvatsch AG, in una conferenza stampa oggi a Zurigo.

L'idea è di "premiare gli ospiti che pianificano in anticipo le ferie in Engadina e già prenotano la giornaliera", ha spiegato Markus Meili, di Engadin St. Moritz Mountains. In sostanza: più tardi si prenota minore è lo sconto; e più gente arriva sulle piste più caro è il costo.

Il prezzo verso l'alto rimane aperto. In base alle esperienza fatte finora, nelle giornate più gettonate il biglietto acquistato all'ultimo momento alla cassa potrebbe costare fino a 105 franchi. ha detto Moser.

I responsabili dei due impianti di risalita altoengadinesi non hanno fatto mistero che con il nuovo sistema il numero di giornaliere vendute sarà maggiore ma l'attuale prezzo medio sarà mantenuto.

