Nel canton Grigioni i pompieri hanno dovuto intervenire ieri per la terza volta questa settimana a causa di un incendio all'aperto. Per spegnere le fiamme in un bosco sopra Zizers è stato necessario anche l'intervento di due elicotteri.

Non ci sono feriti, indica oggi in una nota diramata la polizia cantonale.

Nella località della valle del Reno tra Coira e Landquart, una donna ha segnalato l'incendio nel primo pomeriggio. A causa del difficile accesso al bosco sulla montagna sono intervenuti anche due elicotteri in aiuto agli oltre 30 pompieri attivi al suolo, attrezzati con speciali zaini antincendio per spegnere le fiamme. Gli uomini hanno anche dovuto posare un tubo dell'acqua lungo diverse centinaia di metri.

Dopo tre ore e mezzo l'incendio è stato spento. Per evitare che scoppiasse di nuovo, i vigili del fuoco e gli elicotteri antincendio hanno irrorato l'area nelle ore serali.

Due incendi fino a metà settimana

Già mercoledì c'era stato un incendio a Zizers che aveva distrutto un campo di fragole grande come un campo da calcio. Tredici addetti erano occupati a ricoprire il campo di paglia, quando si sono accordi che una balla era in fiamme, per ragioni non accertate. Avevano tentato di spegnere il fuoco ma il föhn lo aveva alimentato e l'incendio si era esteso all'intero campo. Sul posto erano intervenuti 25 pompieri che avevano spento le fiamme in circa un'ora. I danni sono stati valutati a diverse migliaia di franchi.

Il lunedì di Pasqua un fuoco all'aperto acceso da due escursionisti in un prato vicino a Scheid (GR), presso Thusis, aveva causato l'incendio dell'area circostante in un raggio di 100-150 metri. Anche in quella circostanza, a causa del forte vento, le fiamme si erano propagate fra l'erba secca. L'intervento dei pompieri aveva impedito che le fiamme raggiungessero il vicino bosco.

