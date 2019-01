Un incendio è divampato stanotte all'esterno dell'edificio di produzione Ems-Chemie a Domat/Ems (GR). Nessuno è rimasto ferito e non vi è stato alcun pericolo per l'ambiente, ha riferito la Polizia cantonale dei Grigioni.

La polizia cantonale è stata allertata alle 04:22. I pompieri dell'azienda, in collaborazione con i vigili del fuoco di Bonaduz/Rhäzüns (GR), hanno rapidamente domato le fiamme.

Tutti i lavoratori hanno potuto lasciare l'edificio illesi e non vi è stato alcun pericolo per la natura circostante. In questo momento non è ancora possibile quantificare l'entità di danni. La polizia cantonale ha aperto un'indagine per stabilire le cause dell'accaduto.

Domat/Ems è la sede principale del gruppo Ems, produttore di specialità chimiche e polimeri. La società è diretta dalla consigliera nazionale grigionese Magdalena Martullo-Blocher.

Tous les travailleurs ont pu quitter le bâtiment indemnes. Il n'y a pas eu non plus de danger pour la nature ou l'environnement. Il n'est pas pour l'instant possible de quantifier les dommages causés par l'incendie. La police cantonale a ouvert une enquête. Domat/Ems est le site principal du groupe Ems, fabricant de spécialités chimiques et de polymères. L'entreprise est dirigée par la conseillère nationale grisonne UDC Magdalena Martullo-Blocher.

