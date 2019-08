Un morto e un ferito grave è il bilancio di un'incidente stradale che ha coinvolto una moto oggi pomeriggio sull'autostrada A13 all'altezza della galleria Plazza di Bonaduz (GR). A perdere la vita è stata la 58enne passeggera del veicolo a due ruote.

Secondo un comunicato della polizia cantonale grigionese, il 57enne alla guida della moto stava circolando da Rothenbrunnen in direzione di Reichenau in condizioni di traffico intenso ma scorrevole quando, per motivi non noti, è finito sulla corsia di contromano andando a scontrasi con un'automobile che giungeva in senso opposto.

La passeggera della moto è deceduta sul luogo dell'incidente, mentre il conducente dello stesso veicolo è rimasto gravemente ferito e ha dovuto essere trasportato da un elicottero della Rega all'ospedale cantonale di Coira. I due occupanti dell'autovettura sono rimasti illesi.

L'autostrada è rimasta chiusa alla circolazione per quasi tre ore tra Bonaduz e Rothenbrunnen. Una deviazione è stata predisposta sulla strada cantonale.

