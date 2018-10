Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 ottobre 2018 14.13

L'ambasciatore dell'Unione europea per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, Michael Matthiessen, ha visitato oggi il Cantone dei Grigioni.

Accompagnato da Marco Düerkop, consigliere di ambasciata per l'economia e il commercio, Matthiessen è stato ricevuto nella Casa Grigia a Coira dal presidente del Governo Mario Cavigelli, dalla consigliera di Stato Barbara Janom Steiner e dal cancelliere Daniel Spadin.

Ogni anno il Governo grigionese cura i contatti con rappresentanti di Stati esteri in Svizzera, spiega l'esecutivo retico in una nota odierna. Oltre allo scambio di esperienze in ambito culturale, economico e politico, con gli Stati vicini e con le Regioni che intrattengono particolari relazioni con la Svizzera e con i Grigioni vengono spesso discusse questioni di attualità. Questi colloqui, conclude la nota, sono particolarmente importanti per le relazioni esterne.

