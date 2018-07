Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2018 14.01 12 luglio 2018 - 14:01

Questa mattina un 66enne è rimasto ferito ad una mano mentre stava lavorando per delle modifiche ad un riparo per veicoli, a Laax (GR). La polizia, comunica in una nota odierna, sta accertando le modalità del sinistro.

Due uomini stavano cercando di apportare delle modifiche quando la tettoia in acciaio, per motivi ancora non chiari, è crollata. Il 66enne, rimasto incastrato, ha riportato ferite ad una mano.

Il malcapitato, si legge nella nota, è stato dapprima soccorso sul posto dal personale medico di un'ambulanza e della Rega e poi elitrasportato all'ospedale cantonale di Coira.

