Due persone sono rimaste gravemente ferite in uno scontro frontale tra due veicoli avvenuto questa mattina a Landquart (GR), sulla strada nazionale A28. Una terza persona ha riportato ferite di media entità.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 06.30, comunica la polizia cantonale retica in una nota odierna. Alla guida dell'auto che viaggiava in direzione Landquart c'era un 35enne, mentre alla guida del furgone che procedeva in direzione opposta un 52enne. Entrambi sono rimasti gravemente feriti, mentre il passeggero 55enne a bordo del furgone ha riportato ferite di media gravità. Tutti e tre sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale cantonale dei Grigioni a Coira.

La polizia invita eventuali testimoni dell'incidente a prendere contatto con le autorità per fornire informazioni sulle modalità del sinistro.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo?