Quindici opere d'arte della collezione del Museo Kirchner di Davos (GR) saranno visibili da ottobre a gennaio 2020 nella Neue Galerie di New York.

Quindici opere d'arte provenienti dalla collezione del Museo Kirchner di Davos (GR) saranno visibili da ottobre nella Neue Galerie di New York.

La mostra "Ernst Ludwig Kirchner" offre una panoramica del lavoro dell'artista espressionista vissuto a Davos dal 1918 fino alla sua morte nel 1938, scrive il museo in una nota odierna.

L'esposizione, che durerà fino a gennaio 2020, raccoglie le opere dell'autore dal 1907 al 1937, tra cui il famoso dipinto "Tinzenhorn - Zügenschlucht bei Mondstein" (1919-20). In termini di contenuto si tratta di lavori connessi a fasi legate alle città in cui l'artista ha vissuto e lavorato: Dresda, Berlino e Davos. In mostra dipinti, opere decorative, disegni e stampe.

Neuer Inhalt Horizontal Line