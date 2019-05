Secondo la ricerca, non esistono legami tra la luna piena e le ammissioni in psichiatria

I cicli lunari non hanno influenza alcuna su ammissioni, dimissioni e durata delle cure negli ospedali psichiatrici, stando a una ricerca effettuata su quasi 18'000 pazienti di due cliniche grigionesi.

La credenza popolare secondo cui la Luna possa avere qualche effetto sulla nostra salute mentale non regge alla prova della scienza.

Per la verità vari autori, citati dai ricercatori retici, hanno descritto possibili nessi tra il ciclo lunare e determinate diagnosi. Ma la ricerca dei Servizi psichiatrici dei Grigioni sembrano non lasciare dubbi: "le nostre analisi non hanno mostrato variazioni rispetto alle frequenze di ammissione" nelle due cliniche considerate, si legge in un articolo pubblicato sulla rivista Swiss Medical Weekly, di cui dà ampia eco persino il sito del quotidiano britannico The Times.

Lo studio ha considerato 17'966 degenti delle cliniche Beverin, a Cazis, nella Domigliasca, poco a nord di Thusis, e Waldhaus, a Coira. I dati relativi all'entrata, all'uscita e alla durata del ricovero sono stati considerati alla luce della luna piena, di quella nuova e di altre 18 fasi del nostro satellite.

La convinzione diffusa secondo cui la Luna potrebbe influenzare la salute mentale degli esseri umani e quindi, indirettamente, riflettersi nella frequenza dei trattamenti psichiatrici non ha potuto essere provata dalla ricerca retica. Lo studio non ha fornito alcuna prova che "il nostro vicino celeste possa influenzare il nostro benessere psicologico", scrivono i Servizi psichiatrici in una nota odierna.

Neuer Inhalt Horizontal Line