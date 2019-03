Ieri pomeriggio a Luven (GR), nella regione della Surselva, una donna di 59 anni è uscita fuori strada ed è precipitata con l'auto lungo il pendio laterale. La vittima è ora ricoverata in ospedale con ferite di media entità.

La donna era in viaggio in direzione di Ilanz (GR), comunica una nota odierna della polizia cantonale, quando l'auto è uscita fuori strada dal lato destro ed è precipitata per circa cinque metri lungo il pendio laterale, atterrando sul tetto in un viottolo di campagna.

Nonostante le lesioni la donna è riuscita a lasciare il veicolo autonomamente. Il team medico di un'ambulanza ha prestato i primi soccorsi alla vittima e l'ha poi trasportata all'ospedale di Ilanz. L'auto è andata completamente distrutta. La polizia sta chiarendo la dinamica dell'incidente.

