Nella foto il furgone che è andato a sbattere contro l'auto ribaltata ferma in mezzo alla carreggiata. Nell'incidente sono rimasti coinvolti tre veicoli.

Tre persone sono rimaste ferite in un tamponamento avvenuto ieri sera sulla A13, a Maienfeld (GR), che ha coinvolto tre veicoli. Un'auto si è ribaltata dopo essere stata tamponata ed è atterrata sul tetto. Il traffico è stato deviato per diverse ore.

Alle 19.00 un 72enne alla guida della sua auto stava viaggiando in direzione nord quando circa un chilometro prima dell'uscita di Maienfeld è stato tamponato da un'auto guidata da un 27enne, indica in una nota odierna la polizia cantonale grigionese.

A causa dell'impatto l'auto dell'anziano si è ribaltata ed è atterrata sul tetto proprio in mezzo alla carreggiata. Alcuni conducenti che sopraggiungevano nella stessa direzione sono riusciti ad evitare il veicolo.

Mentre il 27enne si è precipitato in soccorso dell'anziano ed ha tentato di tirarlo fuori dall'abitacolo, un 76enne alla guida di un furgone, accortosi troppo tardi della situazione, non è riuscito ad evitare l'auto ribaltata ed è andato a sbattervi contro così violentemente da sbalzarla verso il recinto di protezione a destra della carreggiata. Il giovane che stava cercando di aiutare non è stato fortunatamente travolto.

Il 72enne è stato finalmente liberato dal soccorso stradale del corpo dei vigili del fuoco di Landquart (GR). Gli altri due conducenti hanno riportato ferite lievi. I tre sono stati ospedalizzati e tutti e tre i veicoli coinvolti nell'incidente sono andati completamente distrutti.

Dopo l'incidente il traffico della corsia nord tra Landquart e Maienfeld è stato deviato sulla strada principale fino a poco dopo la mezzanotte. La polizia cantonale dei Grigioni sta svolgendo accertamenti sul sinistro.

Neuer Inhalt Horizontal Line