Almeno quattro automobili sono rimaste danneggiate ieri nel tardo pomeriggio sulla A13, a Maienfeld (GR), dopo aver urtato una ruota che si trovava sulla carreggiata. Malgrado lo spavento, le persone a bordo delle vetture non hanno riportato ferite.

L'allarme è stato dato verso le 17.15, indica oggi la polizia cantonale in una nota. Diversi automobilisti sono stati colti di sorpresa dall'oggetto che si trovava sulla corsia in direzione sud nei pressi dello svincolo di Maienfeld e non sono riusciti ad evitarlo. Finora sono stati annunciati quattro veicoli danneggiati.

La polizia ha avviato un'indagine per scoprire a chi appartenga la ruota incriminata ed ha lanciato un appello a eventuali testimoni.

