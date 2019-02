Questa mattina a Maladers (GR) un camionista 46enne è uscito di strada: l'autocarro è precipitato lungo il pendio sottostante per circa 30 metri. Per il recupero del mezzo pesante è stato necessario l'impiego di altri tre camion.

L'autista stava guidando sulla Schanfiggerstrasse in salita, spiega un comunicato odierno della polizia retica, quando ad una curva a sinistra il camion è uscito di strada verso destra, sfondando la recinzione laterale e precipitando lungo la scarpata per circa 30 metri fino a scontrarsi con un albero che ne ha fermato la corsa. L'autista è riuscito a scendere dal camion con l'aiuto di terze persone. Un'ambulanza di Coira ha trasportato l'uomo all'ospedale cantonale per un trattamento ambulatoriale.

Il soccorso stradale dei vigili del fuoco di Coira ha effettuato la messa in sicurezza del camion. La strada è stata dapprima percorribile a corsia unica, fino alle 11.00, e successivamente chiusa per oltre due ore a causa dell'elaborata operazione di recupero. La polizia cantonale dei Grigioni sta accertando le circostanze esatte che hanno portato all'incidente.

