Questo contenuto è stato pubblicato il 6 luglio 2018 17.59 06 luglio 2018 - 17:59

Il Parco nazionale svizzero, in Engadina, l'anno scorso ha registrato meno entrate. In base al rapporto annuale presentato oggi in totale ci sono stati 68'987 visitatori, il 2,9% in meno rispetto al 2016.

I responsabili del parco sottolineano però che il rapporto annuale riporta solo i dati di sei punti di registrazione e che il numero globale di visitatori dovrebbe essere sempre attorno a 120'000.

Un calo ancora più deciso, del 6,9%, è stato rilevato nel centro di informazione di Zernez, dove hanno chiesto ragguagli 18'309 persone.

