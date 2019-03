Ieri l'ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni e la polizia cantonale hanno sequestrato diversi animali esotici in Mesolcina. La proprietaria è stata denunciata per violazione della legge sulla protezione degli animali.

Nella casa della donna - in una località per ora non meglio precisata - i veterinari e la polizia cantonale hanno trovato animali domestici e selvatici in pessime condizioni a causa della mancanza di cibo, acqua e cure adeguate. Per mezzo di un veicolo speciale con appositi scomparti gli animali sono stati portati in un luogo sicuro, dove possono essere visitati e curati, riferisce una nota odierna della polizia. Non è da escludere che per alcuni esemplari si debba ricorrere alla soppressione. Tre rettili erano già morti.

70 animali e 16 specie

Tra gli animali sequestrati ci sono diversi tipi di serpenti, iguane verdi, pogone, gechi, ragni, gatti, un pappagallo, un coniglio e alcune tartarughe. Si tratta in totale di 70 esemplari, ha dichiarato a Keystone-ATS Giochen Bearth, veterinario cantonale, per il 20% dei quali è obbligatorio possedere permessi di cui la donna, in base alle informazioni finora in possesso delle autorità, sarebbe sprovvista.

La drammatica situazione in cui si trovavano gli animali è venuta alla luce martedì in seguito ad accertamenti condotti dalle autorità in merito al morso di un cane, anch'esso di proprietà della signora. In quanto a dimensioni e catalogazione delle specie e degli esemplari, ha concluso Bearth, si tratta di una situazione assolutamente straordinaria.

