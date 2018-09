Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Una escursionista di 66anni è morta ieri pomeriggio sulle pendici del Piz Beverin, nei Grigioni, dopo essere scivolata e precipitata per circa 200 metri.

La donna - indica oggi in una nota la polizia cantonale - stava scendendo con suoi famigliari dal Piz Beverin, cima di 2998 metri, verso il Glasspass, in territorio del comune di Tschappina, nella regione di Thusis. A quota 2300 metri circa è scivolata sul sentiero ed è precipitata nel sottostante dirupo, riportando gravi ferite. I famigliari hanno allertato subito i soccorsi. Un medico della Rega non ha tuttavia potuto fare altro che constatare la morte della donna.

