Un motociclista tedesco di 51 anni ha riportato gravi ferite ieri pomeriggio in un incidente avvenuto attorno alle 14.00 a Campocologno (GR), sulla strada del Bernina. Stando a un altro centauro che lo seguiva, l'uomo avrebbe urtato il marciapiedi, cadendo a terra.

Il malcapitato è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Coira, indica la polizia cantonale in una nota, precisando che è stata aperta un'inchiesta per accertare i fatti.

