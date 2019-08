Due motociclisti di 60 e 44 anni sono morti oggi in Valle Bregaglia in un incidente verificatosi intorno alle 14.30 sulla strada del Passo del Maloja in località di Pranzaira (Vicosoprano). Una donna che accompagnava il primo centauro è rimasta gravemente ferita.

Il 60enne e la sua passeggera circolavano da Vicosoprano in direzione di Casaccia con un gruppo di 35 motociclisti del Canton Vaud. Il 44enne arrivava invece dal Ticino e viaggiava verso sud. Per motivi sconosciuti i motociclisti si sono scontrati procurandosi ferite di tale gravità da causarne il decesso sul posto nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori, informa un comunicato diffuso in serata dalla polizia grigionese.

La passeggera è stata ricoverata con l'elicottero all'ospedale cantonale di Coira. Il Care-Team Grischun ha prestato sostegno psicologico al resto del gruppo.

Il tratto stradale è stato chiuso per tre ore alla circolazione in entrambe le direzioni per permettere i rilievi del caso e la pulizia del manto stradale. Entrambe le moto sono andate distrutte.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Centro sanitario Bregaglia, due elicotteri della Rega, i pompieri, un team del Corpo delle Guardie di Confine e l'Ufficio tecnico cantonale. Le forze dell'ordine hanno aperto un'inchiesta per stabilire le cause del sinistro.

Neuer Inhalt Horizontal Line