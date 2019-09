Un operaio di 44 anni è precipitato ieri mattina da un'altezza di circa due metri e mezzo mentre lavorava alla costruzione di un muro stradale in un cantiere a Davos Monstein (GR). L'uomo, comunica la polizia in una nota, ha riportato ferite medio-gravi al torace.

Per il difficile salvataggio e per prestare i primi soccorsi sono intervenute due ambulanze di Davos con i rispettivi team medici e la Rega. Il ferito è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale cantonale dei Grigioni a Coira. La polizia cantonale retica sta chiarendo la causa dell'incidente.

Neuer Inhalt Horizontal Line