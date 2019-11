Incidente in un cantiere ieri pomeriggio a Landquart (GR) in riva a un fiume: un operaio è rimasto schiacciato fra un cassero e un masso utilizzato come argine. L'uomo, un 43enne, ha riportato ferite alla parte superiore del corpo.

L'operaio, secondo quanto comunicato oggi dalla polizia grigionese, stava eseguendo delle operazioni di cassaforma assieme a un macchinista di un escavatore.

Dopo aver ricevuto le prime cure mediche d'urgenza l'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale cantonale grigionese di Coira. La polizia ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'incidente.

