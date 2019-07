Il Parco nazionale svizzero in Engadina (GR) attira sempre più amanti della natura e degli animali: le stazioni di conteggio automatico installate su vari percorsi escursionistici hanno registrato oltre 94 mila visitatori nel 2018.

Però, poiché non tutti i sentieri sono monitorati, si stima che potrebbero essere arrivati a 120 mila. Rispetto al 2017 il numero è aumentato del 10%. Tenendo conto degli ultimi otto anni, solo nel 2014, in occasione del centesimo anniversario, l'affluenza è stata maggiore. Le cifre sono riportate nel rapporto annuale 2018 recentemente pubblicato.

La maggiore attrazione si riconferma, come in passato, la Val Trupchun: 32'000 gli amanti degli animali che hanno scelto questo itinerario attraverso il quale, armati di un binocolo o anche solo di una buona vista e di un po' di pazienza, si possono ammirare camosci, cervi o stambecchi, mentre in cielo volteggiano spesso aquile reali e con un po' di fortuna persino i gipeti. In questa valle il numero di visitatori è significativamente più alto che nelle altre aree del parco.

Scende invece il numero di ingressi alle mostre del centro visitatori di Zernez, che nel 2018 sono stati 14'800 (-19% rispetto al 2017). Per contrastare il calo verrà allestita una nuova mostra permanente fino al 2023 per sostituire quella attuale, esposta ormai da undici stagioni.

