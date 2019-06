Piogge abbondanti hanno colpito la notte scorsa il canton Grigioni. Diverse strade sono chiuse alla circolazione, tra queste l'A13. Due persone sono state tratte in salvo da un veicolo finito in un torrente a Splügen.

La centrale d'intervento della polizia cantonale grigionese ha ricevuto in tutto 15 segnalazioni da ieri sera alle 22.00 e questa mattina alle 9.00 legate alle forti precipitazioni. In diverse zone è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, dell'ufficio tecnico e di ulteriori operatori di soccorso, informa un comunicato odierno della polizia.

Ad essere particolarmente colpite dalle precipitazioni sono state la Mesolcina e le regioni più a nord. A Splügen un'auto è stata travolta da un torrente. Una gru ha permesso di salvare i due occupanti, illesi ma in lieve stato di ipotermia. Per precauzione, due famiglie hanno dovuto essere sfollate a Cama, come pure gli inquilini di una casa a Medels e gli animali della attigua fattoria.

L'autostrada A13 e la strada italiana H13 sono state colpite da smottamenti e minacciate da allagamenti in località di Medels e Cabbiolo. Entrambe le vie situate sull'asse del San Bernardino e il passo dello Spluga sono chiusi alla circolazione. Ulteriori interruzioni e deviazioni si sono verificate in altre zone del cantone.

