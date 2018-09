Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Giovanni Jochum (PLD) è il nuovo podestà di Poschiavo (GR). Con questo risultato, che dopo due mandati non riconferma Alessandro Della Vedova (PDC), si interrompe il ciclo che da ottant'anni vede la carica di sindaco nelle mani del PPD.

Jochum ha vinto con 1041 voti (oltre il 62%) contro 622. La partecipazione al voto si è attestata al 70,5%.

"Non mi aspettavo assolutamente questo risultato e soprattutto questa differenza, anche perché cosciente della difficoltà essendo il podestà uscente ancora in gara": con queste parole Jochum commenta la vittoria a Keystone-ATS.

Alessandro Della Vedova, 47 anni, era podestà di Poschiavo dal 2011. Augura un in bocca al lupo al nuovo podestà e commenta così la sconfitta: "mi aspettavo un risultato del genere ma sinceramente non così pesante. Tuttavia dopo otto anni difficili in cui ho dovuto prendere anche decisioni controverse si poteva immaginare. Mi prendo le mie responsabilità - conclude Della Vedova - ma si tratta di un dato politico che mostra responsabilità anche dalla base del partito, i cui elettori non mi hanno sostenuto, dato che dovrà essere occasione per riflessioni future".

