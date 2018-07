Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I soccorsi della Rega non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano.

Un escursionista tedesco 76enne è morto ieri pomeriggio cadendo in montagna in Prettigovia (GR). L'uomo si trovava a quasi 3000 metri di altezza quando è precipitato da un pendio roccioso, informa oggi la polizia grigionese in una nota.

L'incidente è avvenuto attorno alle 13.15, quando l'anziano, che faceva parte di un gruppo di cinque persone provenienti dalla Germania, ha perso l'equilibrio, ruzzolando rovinosamente per un centinaio di metri.

Il drappello si trovava sul sentiero che porta alla capanna Schesaplana, sopra Seewis (GR), non lontano dal confine con l'Austria. I compagni di escursione del malcapitato hanno allertato immediatamente i soccorsi, ma, una volta giunto sul posto, il medico della Rega non ha potuto fare altro che constatare il decesso del pensionato.

