Il primo parco naturale regionale della Svizzera italiana sarà istituito in Valle Calanca, nei Grigioni. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sostiene il Cantone e i Comuni interessati con aiuti finanziari per l'istituzione del parco.

Per meglio far conoscere e salvaguardare i tesori naturali e culturali della valle meridionale dei Grigioni, che ha mantenuto il suo aspetto selvatico e naturale, i Comuni di Buseno, Calanca e Rossa hanno deciso di istituire un parco naturale regionale. Il progetto, spiega l'UFAM in una nota odierna, interessa anche una parte del territorio del Comune di Mesocco.

L'intenzione di creare il parco regionale è nata dopo che il progetto di parco nazionale Adula, che i Comuni menzionati avevano approvato, è stato respinto in votazione popolare. Con il sostegno finanziario federale sarà possibile approntare le strutture necessarie e realizzare offerte e progetti ad esempio nell'ambito della natura, del paesaggio e del turismo.

