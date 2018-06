Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 giugno 2018 17.45

Pullman contromano la notte scorsa sull'A13, nei Grigioni: alle 02.40 l'autista di un mezzo con targhe della Repubblica ceca ha sbagliato a immettersi nell'autostrada all'entrata di Reichenau, procedendo sulla carreggiata errata in direzione nord.

Grazie al traffico poco intenso si è evitato fortunatamente un incidente, riferisce oggi la polizia cantonale.

Al volante dell'autobus diretto a Praga e parzialmente occupato vi era un 55enne. Il conducente è entrato in autostrada e si è accorto dello sbaglio, ma ha continuato procedendo a passo d'uomo per circa cinque chilometri rimanendo sulla corsia di sorpasso in direzione dell'uscita di Coira Sud.

Il pullman è stato segnalato da diversi automobilisti: una pattuglia della polizia è riuscita a intercettare il mezzo pesante e a scortarlo verso l'uscita. Per farlo è stata bloccata per un breve periodo la circolazione sull'autostrada.

L'autista si è visto immediatamente disconoscere la validità della sua patente in Svizzera. È stato inoltre denunciato alla magistratura.

