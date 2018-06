Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 giugno 2018 14.44 04 giugno 2018 - 14:44

Questa mattina un pullman è uscito di strada sulla A13 a Lostallo (GR). Nessuno è rimasto ferito, ma la recinzione lungo la carreggiata è stata distrutta per un centinaio di metri, comunica la polizia cantonale.

L'autista, 53enne, stava viaggiando da Milano in direzione nord. Secondo le sue dichiarazioni, a un chilometro dall'uscita per Lostallo si è addormentato uscendo dalla carreggiata. Il veicolo è finito in un fosso e si è fermato contro la recinzione. La A13 è rimasta chiusa più volte per brevi periodi a causa delle operazioni di soccorso.

