Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2018 12.07 29 giugno 2018 - 12:07

Tre persone sono state arrestate al valico doganale di Castasegna (GR), al confine con l'Italia, con venti lingotti d'oro da 250 grammi l'uno. Avevano sottratto fraudolentemente il bottino a una 83enne, domiciliata a St. Moritz (GR), spacciandosi per poliziotti.

L'anziana aveva ricevuto diverse telefonate dalla Germania da un uomo che si fingeva un agente. Questi si era offerto di custodire gli averi della donna per motivi di sicurezza, in quanto il suo patrimonio era in pericolo, indica una nota odierna della polizia grigionese.

La signora ha dunque acconsentito e ha consegnato i lingotti - dal valore di mercato complessivo di oltre 200'000 franchi - a tre cittadini tedeschi di 26, 23 e 19 anni. A metà giugno però, nel corso di un controllo, le Guardie di confine hanno rinvenuto l'oro nascosto nell'auto del terzetto.

