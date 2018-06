Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2018 11.00 27 giugno 2018 - 11:00

Partiti soddisfatti, salvo il PBD, per la nuova ripartizione dei dipartimenti nei Grigioni

Tre partiti di Governo - PDC, PLD e PS - soddisfatti, uno - il PBD - no: così hanno reagito le formazioni politiche grigionesi alla ripartizione dei dipartimenti per la prossima legislatura (dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2022).

Il Partito democratico cristiano si è detto contento che il suo esponente Mario Cavigelli (53enne) manterrà il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste. Inoltre in una nota, il PDC non nasconde la soddisfazione per l'attribuzione del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità al suo neoeletto Marcus Caduff (45 anni).

Reazione positiva anche da parte del Partito liberale democratico: al suo esponente nell'esecutivo Christian Rathgeb, 48enne, che aveva ottenuto il miglior risultato in occasione delle elezioni dello scorso 10 giugno, è infatti stato assegnato il Dipartimento delle finanze e dei comuni lasciando quello di giustizia, sicurezza e sanità. È così stato soddisfatto un suo desiderio, ha riferito alla RSI lo stesso consigliere di Stato.

Finanze e comuni passano al 53enne Peter Peyer (Partito socialista), che ha sostituito nell'esecutivo il compagno di partito Martin Jäger. In un comunicato, il PS retico si dice particolarmente soddisfatto della nuova ripartizione dei Dipartimenti, che darà - a suo avviso - un nuovo dinamismo al Cantone dei Grigioni.

La sola formazione scontenta per la decisione di ieri è il Partito borghese democratico. L'unico suo rappresentante eletto, Jon Domenic Parolini (59 anni), prenderà le redini del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, capitanato finora dal socialista Jäger. In una nota, il PBD avrebbe auspicato anche un cambio alla testa del Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste, che sarà invece sempre guidato da Mario Cavigelli.

Neuer Inhalt Horizontal Line