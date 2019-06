Nel canton Grigioni è stata annunciata oggi la prima congiunzione di liste in vista delle elezioni di ottobre al Consiglio nazionale: Ps, Verdi e Verdi liberali si coalizzano in un'"alleanza per il clima".

Scongiurare una catastrofe climatica sarà la più grande sfida per la politica negli anni a venire, con uno speciale riferimento alle regioni di montagna e al turismo nel cantone, hanno indicato i tre partiti in una nota.

Obiettivo dell'alleanza è di dare il massimo peso possibile a tutti i voti a favore di una politica ecologica oltre gli steccati di partito, affermano le tre formazioni rosso-verdi, dicendosi aperte ad altri partner per una eventuale congiunzione di liste più ampia.

Nel canton Grigioni i partiti hanno tempo fino al 12 agosto per annunciare eventuali congiunzioni di liste alla Cancelleria dello Stato.

