Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 14.09 23 settembre 2018 - 14:09

"RoveredoViva", il progetto della società immobiliare Alfred Müller per la riurbanizzazione del centro di Roveredo (GR), diventerà realtà: la vendita al gruppo di Zugo, da parte del Comune, dei terreni su cui scorreva l'A13 è stata accolta con 702 contro 538.

Il consiglio comunale si era espresso in modo unanime lo scorso luglio sulla vendita dei fondi, circa 10'000 metri quadrati, alla Alfred Müller AG, per la riurbanizzazione dopo l'eliminazione del tracciato autostradale. Il progetto "RoveredoViva" fu selezionato nel 2016 dopo un concorso di progettazione e approvato dalla popolazione in votazione consultiva nel gennaio 2017.

L'investimento da parte del gruppo immobiliare supera i 60 milioni di franchi: ai 550 mila franchi per l'acquisto dei terreni si aggiungono opere pubbliche come fognature, illuminazione, piazze ecc., un autosilo con 80 parcheggi a uso misto pubblico e privato, un'area commerciale ed una residenziale, oltre a ulteriori 15 appartamenti destinati in particolare alle esigenze degli anziani.

La raccolta firme per il referendum contro la decisione del Comune (riuscita con 315 firme, cento in più di quelle necessarie), era stata avviata a luglio dal movimento apartitico "Un cher par Rorè" (un cuore per Roveredo), il quale definiva l'operazione una "svendita di pregiato terreno pubblico" (230 franchi/mq) e contestava il fatto che il progetto di un nuovo quartiere residenziale non rispondesse a una reale necessità della comunità e che la privatizzazione avrebbe generato perdite e mancati incassi per il Comune.

