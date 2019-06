Un automobilista coinvolto in un incidente a Schiers (GR), in Prettigovia, è fuggito dopo la collisione, abbandonando il veicolo. L'auto, ha appurato la polizia cantonale, era stata rubata. Il sospetto è stato successivamente rintracciato in una stalla.

La collisione è avvenuta ieri sera intorno alle 19 sulla strada nazionale A28 tra Schiers e Grüsch. Il conducente, che ha tamponato un'auto che lo precedeva, ha abbandonato il veicolo per dirigersi verso una stalla. Poco dopo, riferisce la polizia cantonale in una nota odierna, è stato segnalato un furto d'auto a Schiers e le autorità hanno riscontrato che si trattava proprio del veicolo coinvolto nell'incidente.

Sulla base di alcune testimonianze la polizia ha rintracciato il possibile colpevole, un tedesco di 25 anni domiciliato in Svizzera, in una stalla vicina. L'uomo, la cui patente è stata revocata qualche tempo fa, è sospettato di essere il conducente dell'auto coinvolta nella collisione, ma al momento non è in stato di arresto, ha dichiarato la polizia a Keystone-ATS. È stato tuttavia sottoposto ad un controllo del sangue e delle urine.

L'autista dell'auto tamponata ha riportato ferite lievi. I lavori di ripristino sul luogo dell'incidente hanno creato problemi al traffico per quasi tre ore. Insieme alla procura grigionese la polizia cantonale sta indagando per accertare le circostanze che hanno provocato il sinistro.

