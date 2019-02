Uno sciatore statunitense è morto ieri pomeriggio nel comprensorio di Laax (GR) in seguito ad un incidente avvenuto fuori pista.

Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale, lo sportivo è caduto in un avvallamento posto ad un'altitudine di circa 2100 metri sopra il livello del mare, in zona Lavadinas. Nonostante i tentativi di rianimazione il 32enne è morto ancora sul posto. Indagini sull'episodio sono in corso.

