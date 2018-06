Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 giugno 2018 17.03 21 giugno 2018 - 17:03

Due persone sono rimaste ferite questo pomeriggio in un incidente tra una macchina e due moto nei pressi di Pontresina (GR). I due centauri, un 52enne e un 54enne, sono stati portati all'ospedale di Samedan (GR), indica in una nota odierna la polizia cantonale.

Una conducente, che viaggiava in direzione sud attorno alle 14.15, stava per svoltare a sinistra in un parcheggio. Il motociclista che la seguiva ha rallentato, mentre il secondo ha frenato troppo tardi travolgendo la prima moto che è andata a sua volta a scontrarsi contro l'auto.

I due motociclisti hanno riportato ferite giudicate da leggere a medio gravi, precisa la polizia. Le moto sono andate distrutte.

