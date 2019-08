Ieri pomeriggio, a San Bernardino (GR), un pulmino ed un'auto si sono scontrati. Una ragazza di 16 anni ha riportato ferite medio-gravi, altre due persone sono rimaste leggermente ferite. Lo comunica la polizia cantonale in una nota odierna.

L'auto, guidata da un 21enne, era diretta verso sud sulla A13. Ad una curva a destra nei pressi dello svincolo di San Bernardino, il veicolo è finito sulla corsia di contromano e si è scontrato con un pulmino guidato da un 50enne.

Nel violento scontro una 16enne, che viaggiava sul sedile posteriore dell'auto, ha riportato ferite medio-gravi, mentre due passeggeri del pulmino sono rimasti leggermente feriti. La ragazza è stata trasportata in ambulanza all'Ospedale San Giovanni di Bellinzona. Un secondo team medico ha invece prestato sul posto le cure necessarie ai due feriti leggeri.

In via precauzionale, visto che dall'auto si era sprigionato del fumo, sono stati allertati i pompieri del punto d'appoggio San Bernardino. I due veicoli, completamente distrutti, sono stati recuperati dal carro attrezzi. La strada è rimasta chiusa alla circolazione per circa due ore. La polizia cantonale dei Grigioni ha avviato le indagini per appurare l'esatta dinamica dell'incidente.

