In uno scontro frontale sabato sera a Landquart (GR) sono rimaste ferite quattro persone, una in modo grave.

Quattro persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale avvenuto ieri sera sulla strada nazionale A28 a Landquart (GR), che scorre in Prettigovia verso Klosters e Davos. I feriti, uno dei quali gravi, sono stati portati in ospedale in ambulanza.

La circolazione è stata bloccata per circa tre ore e mezza durante i lavori di sgombero, riferisce oggi la polizia cantonale grigionese.

Alle 17.50, un automobilista di 24 anni che scendeva da Grüsch verso Landquart ha prima sfiorato un veicolo guidato da un altro 24enne e poi si è scontrato frontalmente con l'auto di una donna di 26 anni. Quest'ultima è rimasta intrappolata nella carrozzeria e gravemente ferita.

La donna, il 24 all'origine dell'incidente e i suoi due passeggeri sono stati portati all'ospedale cantonale di Coira. Le due persone a bordo dell'auto sfiorata sono rimaste illese.

