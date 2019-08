La galleria San Fedele, sulla A13, è stata chiusa al traffico a causa di un grave incidente avvenuto questa mattina verso le 10.45, in territorio di Roveredo (GR). Stando alla polizia grigionese si è trattato di uno scontro frontale tra due veicoli.

Per consentire i lavori di soccorso, spiega una nota di Viasuisse, la galleria è stata chiusa in entrambe le direzioni. A seguito di questa situazione si sono formate delle lunghe colonne tra Bellinzona-Nord e San Vittore verso nord e nella direzione opposta tra Grono e Roveredo.

Il traffico è deviato sulla strada cantonale, ma anche qui ci sono forti rallentamenti in entrambe le direzioni. Stando alle ultime informazioni dell'Ufficio federale delle strade (USTRA), la galleria non sarà riaperta prima delle 14.30.

Il sito della RSI riporta che, in base alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, il primo bilancio parla di due feriti, di cui uno in modo serio, per cui è stato richiesto l'intervento di un elicottero della REGA.

