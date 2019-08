La galleria San Fedele, sulla A13, è rimasta oggi chiusa al traffico per oltre quattro ore a causa di un grave incidente avvenuto questa mattina verso le 10.45, in territorio di Roveredo (GR). Nello scontro sono rimaste ferite due persone, una in maniera grave.

Stando a una nota della polizia cantonale grigionese un'auto, che viaggiava in direzione sud, ha urtato il cordolo destro della carreggiata e sbandando è finita sulla corsia di contromano. Lì il veicolo si è scontrato lateralmente e frontalmente con un'auto che proveniva dalla direzione opposta.

La conducente 65enne dell'auto diretta a nord ha avuto la peggio ed è stata trasportata in elicottero dalla REGA all'Ospedale civico di Lugano. L'autista 52enne della vettura in direzione sud è rimasto invece solo leggermente ferito ed è stato portato in ambulanza all'ospedale di Bellinzona.

Per consentire i lavori di soccorso, il tunnel è stato chiuso in entrambe le direzioni. A seguito di questa situazione si sono formate delle lunghe colonne tra Bellinzona-Nord e San Vittore verso nord e nella direzione opposta tra Grono e Roveredo.

Complessivamente diciotto persone del soccorso stradale Alta Mesolcina e Bassa Mesolcina sono state mobilitate per il salvataggio dei feriti e per i lavori di messa in sicurezza del luogo dell'incidente. Oltre alla REGA, sul posto sono intervenuti pure un team medico di un'ambulanza della Bassa Mesolcina e diverse pattuglie di polizia. Il Ministero pubblico grigionese ha aperto un'inchiesta per determinare le cause esatte dell'incidente.

Neuer Inhalt Horizontal Line