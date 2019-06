Dall'11 al 14 giugno il Gran consiglio grigionese terrà la sua terza sessione extra muros a Pontresina (GR).

Affinché i granconsiglieri abbiano la possibilità di conoscere meglio la regione e la popolazione della zona, il Comune ha allestito un ricco programma di contorno, indica la Cancelleria di stato in una nota odierna.

Una volta nel corso di ciascuna legislatura il Gran consiglio tiene una sessione lontano da Coira. "La sessione extra muros riveste un'importanza particolare per via del contatto con la popolazione grigionese nelle regioni", ricorda la nota. In passato i 120 parlamentari si sono già riuniti a Disentis, Davos, Landquart, Poschiavo, Samnaun e Arosa. Le quattro giornate di sessione si svolgeranno nel Centro comunale e congressuale Rondo.

Al particolare programma di contorno e alla necessaria infrastruttura tecnica provvederà il Comune ospitante. Mercoledì sera i parlamentari avranno la possibilità di partecipare a un aperitivo con la popolazione locale, mentre giovedì sera è previsto un evento sul Muottas Muragl all'insegna del motto "Una serata dedicata al turismo".

Anche le sessioni che non si tengono tra le mura del Gran Consiglio, ricorda infine la nota, servono in primo luogo allo svolgimento dell'attività parlamentare. Tra le altre cose, l'ordine del giorno contiene il consuntivo 2018, i rapporti di gestione del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo e numerosi interventi parlamentari. Inoltre verrà nominato il Presidente del Governo per il 2020.

