Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 12.17 23 settembre 2018 - 12:17

Due secchi no alle iniziative agricole (71,5% per alimenti equi, 77,5% per la sovranità alimentare), sì invece al 74,9% al decreto federale sulle piste ciclabili.

È il risultato che si profila nei Grigioni dopo lo spoglio delle schede in 90 comuni su 108, ha indicato la cancelleria cantonale.

Neuer Inhalt Horizontal Line