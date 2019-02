La Ferrovia retica (FR) ha ottenuto 84 punti su 100 in un sondaggio condotto tra i passeggeri in merito alla qualità dei servizi offerti dall'azienda. Migliorabili, secondo gli intervistati, il rapporto prezzo/qualità delle prestazioni e lo spazio dedicato ai bagagli.

La cordialità e la disponibilità del personale dei treni e del settore ristorazione, in particolare, sono state valutate molto positivamente. Il sondaggio, realizzato da un istituto di ricerca di mercato indipendente, viene effettuato ogni due anni, spiega l'azienda in una nota odierna, per misurare la soddisfazione dei clienti. Anche nell'ultima indagine la FR aveva ottenuto 84 punti su 100. I risultati, aggiunge la nota, servono come base per un miglioramento continuo dei servizi offerti.

Le linee Albula e Bernina sono molto note come parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO e "sono una delle ragioni principali per un viaggio con la FR", si legge ancora nel comunicato stampa. Per quanto riguarda i pendolari, "attribuiscono innanzitutto grande valore alla sostenibilità ambientale del viaggiare in treno e gradiscono di non avere preoccupazioni per il parcheggio e di non dover sostare nel traffico mentre si recano al lavoro".

Particolarmente apprezzato dai clienti il servizio di trasporto auto Vereina, che consente di caricare le vetture per il trasporto dalla Prettigovia all'Engadina, attraverso la galleria del Vereina. Dall'ultimo sondaggio, conclude la nota, gli investimenti in questo settore, nella comunicazione verso il pubblico e per la ricezione della rete mobile, hanno consentito di aumentare significativamente la soddisfazione tra i passeggeri.

