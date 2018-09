Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

23 settembre 2018

St. Moritz dovrà aspettare il ballottaggio per sapere chi sarà il sindaco per i prossimi quattro anni.

Dopo un vero e proprio testa a testa, né lo sfidante Christian Jenny (824 voti), né il sindaco in carica Sigi Asprion (809) hanno ottenuto infatti la maggioranza assoluta necessaria per l'elezione (829 voti). La partecipazione alle urne è stata del 69%.

A sfidare il sindaco in carica, Sigi Asprion (58 anni, senza partito), che concorre per il terzo mandato, l'artista 40 enne zurighese Christian Jenny (senza partito), cantante, attore e tra gli organizzatori del rinomato Festival da jazz, in vita da dieci anni.

Jenny aveva motivato la sua candidatura perchè richiesta da giovani del posto e perché avrebbe percepito insoddisfazione da parte della popolazione locale. La spinta per la decisione finale sarebbe arrivata dall'amore per St. Moritz, a cui è legato da vent'anni, da dieci anche professionalmente. Il ballottaggio si svolgerà all'inizio di ottobre.

