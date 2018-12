GR: strada dello Julier bloccata per camion fuori strada

A causa di un incidente che attorno a mezzogiorno ha coinvolto un camion in territorio di Bivio (GR), la strada del passo dello Julier è rimasta chiusa al traffico pesante per circa due ore.

Stando alle sue stesse dichiarazioni, come scrive la polizia cantonale grigionese in una nota, il conducente del mezzo pesante, che circolava in direzione nord, ha perso il controllo del veicolo dopo aver sterzato per evitare un'automobile che giungeva in senso inverso. L'incidente è avvenuto poco sotto l'ospizio.

L'autoarticolato è rimasto bloccato nella neve fuori dalla carreggiata con le ruote anteriori. Durante il complicato recupero del veicolo, la polizia ha regolato il traffico leggero su una corsia. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di testimoni.

