La strada storica della Viamala, che passa attraverso le gole del Reno Posteriore fra Zillis-Reischen e Thusis, sarà risanata: i lavori verranno eseguiti tra il 2019 e il 2023 e avranno un costo totale di 13 milioni di franchi.

"Al valore storico dell'opera edilizia viene attribuita attenzione particolare", si legge in una nota odierna dell'Ufficio tecnico dei Grigioni. La Viamala è parte della strada che collega Thusis e Chiavenna, realizzata 360 anni fa come mulattiera: oggi è un percorso culturale importante classificato come tracciato storico nell'inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS). Attualmente viene utilizzata intensamente dai visitatori della gola e serve inoltre da deviazione in caso di eventi straordinari sulla strada nazionale.

Insieme alla sistemazione dei ponti, delle gallerie artificiali e dei muri di sostegno, nell'intero perimetro del progetto verrà rinnovata la sovrastruttura stradale. Questa è in cattivo stato per via del gelo e del sale cosparso, nonché per le sollecitazioni dovute al traffico.

A causa della ristrettezza degli spazi, il margine di manovra per un miglioramento del tracciato è limitato, motivo per cui non si potranno effettuare grandi interventi: i punti più stretti, in particolare, verranno ampliati in misura minima, spiega l'Ufficio tecnico. Una nuova passerella migliorerà l'accesso pedonale al centro visitatori.

