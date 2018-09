Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 settembre 2018 15.41 22 settembre 2018 - 15:41

Due persone, il conducente e il passeggero, sono rimaste leggermente ferite ieri nella collisione fra un cervo e la loro auto sull'A13, all'altezza di Sufers (GR). L'ungulato è morto sul colpo, mentre i due sono stati portati in ambulanza all'ospedale di Thusis (GR).

Il conducente, un 28enne, stava circolando attorno alle 22.00 da Thusis in direzione del San Bernardino, quando nei pressi di Sufers un cervo gli è corso incontro, indica in una nota odierna la polizia cantonale grigionese. Nonostante il tentativo di frenata, l'automobilista non è riuscito a evitare l'impatto con il cervo.

La vettura è andata completamente distrutta, mentre la carcassa dell'animale è stato rimosso dal luogo dell'incidente dal guardiano della selvaggina locale.

