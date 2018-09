Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 settembre 2018 11.28 25 settembre 2018 - 11:28

Niente più imposta di successione per genitori e concubini di un defunto nei Grigioni: lo propone il governo, che vuole equiparare la loro posizione a quella dei coniugi e dei figli.

Secondo il diritto vigente il cantone riscuote un'imposta sulle successioni e sulle donazioni, mentre i comuni possono imporre un'imposta sulle quote ereditare e sulle donazioni, ricorda la Cancelleria dello Stato in un comunicato odierno. L'esecutivo ha ora approvato il messaggio relativo alla revisione parziale della legge cantonale sulle imposte nonché quella della legge sulle imposte comunali e di culto.

A livello cantonale la modifica sostanziale apportata dal progetto consiste nel fatto che i genitori vengono esentati dall'imposta e gli eredi della stirpe dei genitori (vale a dire fratelli e sorelle, nipoti, ecc.) vengono assoggettati a un'imposizione ridotta. Per gli altri beneficiari l'aliquota d'imposta viene invece aumentata. Stando al Consiglio di Stato la riforma comporterà minori entrate a livello cantonale di circa 4,2 milioni di franchi.

Da parte loro i comuni potranno decidere se intendono riscuotere un'imposta sull'eredità e sulle donazioni, stabilendo aliquote nei limiti previsti dal diritto cantonale. Per la stirpe dei genitori queste ultime continuano ad ammontare al 5%, mentre per gli altri beneficiari passano dal 25% al 20%. L'esenzione fiscale per coniugi, figli, concubini e genitori vale anche per i comuni.

La revisione doverebbe essere discussa dal Gran Consiglio nella sessione di febbraio 2019. Le nuove disposizioni potrebbero entrare in vigore il primo gennaio 2020.

Neuer Inhalt Horizontal Line